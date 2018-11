A região central da cidade receberá, na manhã deste sábado (1/12), mobilizações da “Virada Inclusiva”, evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, com objetivo de alertar motoristas sobre o respeito às vagas de estacionamento privativas a idosos e deficientes.

Agentes da Secretaria de Trânsito estarão nas proximidades da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, a partir das 9h, abordando motoristas e pedestres com uma blitz educativa que distribuirá panfletos e botons com informações sobre o assunto que tem como tema “Há uma vaga especial para você. Respeite a dos deficientes e idosos”.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A “Virada Inclusiva” tem como objetivo marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, lembrado em 3 de dezembro. Para chamar a atenção sobre o tema, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promove o evento em parceria com diversos municípios.

Somente os veículos com o cartão, podem fazer uso das vagas preferenciais. “Em qualquer lugar, seja público ou privado, as vagas de estacionamento exclusivas a este público devem ser respeitadas”, explica José Ferrari Neto, chefe do Departamento de Trânsito. A utilização indevida do estacionamento nestes locais está sujeita à infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de motorista, além da remoção do veículo.

“É sempre necessário reforçar que as vagas especiais não podem ser utilizadas por quem não tem este direito, mesmo que por alguns instantes. O respeito é fundamental, portanto contamos com a adesão da população nesta ação de cunho informativo”, destaca o Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira.

Virada Inclusiva

Entre os dias 1 e 3 de dezembro a Virada será realizada em diferentes municípios do Estado de São Paulo Pela. Esta é a oitava vez que o evento é promovido. São centenas de atividades culturais simultâneas, voltadas às pessoas com e sem deficiência.