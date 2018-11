As unidades de saúde realizam no dia 14 de novembro grupos de atividades físicas, práticas corporais e orientações nutricionais; cada unidade contará com uma programação diferenciada. Informe-se

O Dia Mundial de Combate ao Diabetes é lembrado em 14 de novembro e a Secretaria Municipal da Saúde organiza ações nas unidades de saúde de Votuporanga. Nesta data, os profissionais desenvolverão atividades físicas, práticas corporais, orientações nutricionais, testes de glicemia e orientações gerais para a prevenção do controle e tratamento do diabetes, das 7h às 17h. É importante destacar que cada unidade terá sua própria programação. Informe-se.

O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina e da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e responsável pela manutenção do metabolismo da glicose e a falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose, e consequentemente, diabetes. A doença é caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente.

Tipos

Tipo 1: causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem insulina. Ocorre em 5 a 10% dos diabéticos. Os sintomas são vontade de urinar diversas vezes, fome e sede frequentes, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito.

Tipo 2: resulta da resistência à insulina e de deficiência na secreção da insulina. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. Entre os principais sintomas estão as infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés, furúnculos.

Diabetes gestacional: é a diminuição da intolerância à glicose diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida.

- Outros tipos são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças ou com o uso de medicamentos. Podem ser defeitos genéticosda função da célula beta; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas exócrino (pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, etc); induzidos por por drogas ou produtos químicos (diuréticos, corticoides, betabloqueadores, contraceptivos, etc).

O tratamento correto do diabetes baseia-se manter uma vida saudável, evitando complicações que surgem em consequência do mau controle da glicemia. O prolongamento das altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) pode causar sérios danos à saúde, como alterações nos vasos sanguíneos dos rins, lesões na retina ocular, infartos, acidentes vasculares, dentre outros.

Prevenção e Controle