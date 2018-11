Sergio Luis Ramos Sanches foi o principal ganhador da campanha; provedor agradeceu os moradores

publicado em 29/11/2018

Todo mês, Votuporanga já sabe: a Santa Casa de Votuporanga presenteia os moradores solidários que contribuem com o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Em novembro, o bairro contemplado com a campanha “Saúde que dá Prêmio” foi a Vila Marin.

Sergio Luis Ramos Sanches recebeu o principal prêmio, o notebook. “Colaboro há mais de cinco anos, por saber que muitas pessoas necessitam da Instituição”, disse. Sergio se considera sortudo por duas vezes com a ação. “Quando comecei a doar, ganhei um computador que uso até hoje. Agora, um notebook, que é um incentivo a mais”, complementou.

O contemplado da direita foi Antonio Barbieri, que levou uma bicicleta. “Recebi a ligação de que vocês viriam e estou muito feliz. Vejo a Santa Casa como referência regional, atendendo não somente Votuporanga, mas outras cidades. Acompanho as redes sociais e tenho noção da demanda de vocês. O último post foi sobre alimentação servida, que passa de mil por dia”, afirmou.

Ele detalhou que seu pai já necessitou da Instituição. “Ele foi muito bem assistido por toda equipe. Vale a pena contribuir com Hospital”, destacou.

Já Carlos Peres Torres recebeu também uma bicicleta. “Muito obrigado, ajudamos para fazer nossa parte. Acho muito importante”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “Vocês contribuem para uma assistência ainda melhor e mais humanizada. Com R$5, salvam vidas, beneficiando milhares de pacientes”, ressaltou.

Sorteio

Neste mês, foi comemorado o Dia do Radiologista no último dia oito. Para celebrar a data, o programa convidou o técnico em Radiologia, Regis Derossi, que atua no Hospital há 10 anos. Ele detalhou sua função. “O paciente vem com pedido de exames dos consultórios municipais. Nós realizamos a avaliação de acordo com o que foi solicitado. A importância do raio X é auxiliar no fechamento do diagnóstico que pode ser de tratamento ambulatorial ou uma cirurgia”, explicou.