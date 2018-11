Diretoria do Hospital enalteceu empenho do grupo, que promoveu evento em prol à Instituição em Votuporanga

publicado em 06/11/2018

Mais de 100 voluntários de Votuporanga fizeram a diferença nos atendimentos da Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Papa Francisco já diz: “Como seria belo se cada um de vós pudesse, ao fim do dia, dizer: hoje realizei um gesto de amor pelos outros”. Mais de 100 voluntários de Votuporanga fizeram a diferença nos atendimentos da Santa Casa, se dedicando em ajudar aqueles que mais precisam.

Eles se uniram e promoveram a quinta edição do Leilão de Gado em prol ao Hospital, em setembro. Todo esforço foi reconhecido pela diretoria da Instituição, que recepcionou a comissão organizadora nesta terça-feira (6/11).

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, deu as boas-vindas. Com sentimento de gratidão, enalteceu o trabalho dos voluntários. “Nossa Instituição não tem palavras para agradecer. Vocês abdicam de suas casas, de suas famílias, pensando em nosso paciente. Os preparativos acontecem meses antes e, após o evento, o trabalho continua. O Leilão de Gado é um sucesso, porque a força motriz dele é justamente o bem. Todo o cuidado, responsabilidade e amor são constatados a cada ano, com uma iniciativa que só cresce”, afirmou.

Luiz Fernando destacou que a renda arrecadada será para a manutenção dos atendimentos. “Serão repassados R$ 122.798,19, valor muito significativo e que será utilizado em nossa assistência, priorizando a humanização e a qualidade”, complementou.

A quinta edição do Leilão de Gado ocorreu no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana. Foram leiloadas 75 cabeças de gado, entre bezerros machos e fêmeas; quatro equinos, cinco carneiros, uma leitoa, além de diversos lotes especiais.

A Santa Casa conquistou verbas significativas com arremate de diversos itens. O berrante doado pelo cantor Sergio Reis garantiu R$700 para a Instituição. O chapéu do artista também foi leiloado por R$1.000.O violão autografado pelo cantor Fábio Júnior rendeu R$500 para o Hospital. Mas o destaque foi a camisa do Palmeiras com assinatura de todo elenco que, após vários lances, chegou ao valor de R$3.050.