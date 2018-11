Futuras mamães conhecem a Maternidade do Hospital e tiram dúvidas com equipe multidisciplinar

publicado em 27/11/2018

Durante a gravidez, em meio aos cuidados com a sua saúde e a do bebê na barriga, a futura mamãe possui uma série de decisões para tomar: desde escolher cada peça do enxoval, qual será a decoração do quarto do seu filho, pensar no nome, o tipo de procedimento que gostaria de ter... Pensando em auxiliar a gestante neste momento tão especial, a Santa Casa de Votuporanga está com um novo projeto dedicado aos pequenos e às famílias.

Vinte mulheres acompanhadas de cinco pais estiveram no Hospital, conhecendo a Maternidade. Uma equipe multidisciplinar recepcionou o grupo para um bate-papo. “Fazemos o acolhimento, sanando dúvidas sobre parto normal, cesárea, quais peças para enxoval, horário de visita, se tem direito ao acompanhante e muito mais”, contou o enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro.

Rodrigo enalteceu o objetivo da ação. “Estamos em cumprimento do programa de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) e colaborando para que a ansiedade da mãe venha a diminuir por conta de conhecer a Maternidade, construindo vínculo com os profissionais que irão recepciona-la”, complementou.

O enfermeiro contou que a Instituição possui acolhimento deste público há três anos, mas foi reformulado. “Não havia interação multidisciplinar. Agora, mudamos o horário, o dia, promovendo quinzenalmente a atividade, às sextas-feiras, com cronograma preestabelecido até junho e disponibilizando para os municípios que têm a Santa Casa como referência”, disse.

O encontro possibilitará ainda um levantamento deste público. “Antes da visita, elas respondem sobre parto e, após a palestra, voltamos a perguntar qual a preferência de nascimento e se foi pertinente conhecer a Maternidade. Iremos fazer indicadores com estes questionários”, afirmou.

Marília Marques, uma das participantes, fez questão de elogiar a iniciativa. “Faço acompanhamento de pré-natal pelo Consultório Municipal do bairro Jardim Marin. Quero deixar os elogios pela equipe muito bem preparada, que nos fez a palestra, todos muito atenciosos, sanaram todas as nossas dúvidas, deixando a gente muito confortável pra fazer qualquer tipo de pergunta. Ouvimos falar muito em que a mãe sofre demais pra ter o bebê em parto normal e isso me foi totalmente esclarecido. A Instituição conta com um sistema totalmente diferente, e mais humanizado”, ressaltou.