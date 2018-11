Expediente da administração direta e indireta volta ao normal na segunda-feira; Centro de Cultura e Turismo também estará fechado neste fim de semana

publicado em 01/11/2018

A Prefeitura de Votuporanga informa que fará suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta nesta sexta-feira (2/11), devido ao ponto facultativo determinado por decreto em virtude do feriado de Finados.

Saúde

Sem interrupções, os serviços de urgência e emergência serão mantidos normalmente, como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA 24 horas e Samu – 192.

Coleta de Lixo e Saev Ambiental

A coleta de lixo realizada por empresa terceirizada pela Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) segue normalmente neste feriado.

As três unidades do Ecotudo também funcionarão normalmente, inclusive durante o feriado. O horário de abertura dos pontos de recebimento do Ecotudo é das 8h às 20h. Atualmente, o serviço conta com três pontos de recebimento: o Ecotudo Sul, na antiga Algodoeira Matarazzo – Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza – bairro Palmeiras I; Ecotudo Norte, fica na Av. Sete, 2440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I, com placas de sinalização a partir da avenida Emílio Arroyo Hernandes; e o Ecotudo Oeste, fica no alto da vicinal Nelson Bolotário.

A autarquia também mantém o serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.

Horto Florestal, Centro Cultural e Parque da Cultura

Por se tratar de feriado religioso, a abertura do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” estará suspensa nesta sexta-feira (2/11) para visitação, e já retorna as atividades normais no sábado (3/11) e domingo (4/11), das 8h às 17h.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, não funcionará nesta sexta (2/11), sábado (3/11) e domingo (4/11). Na segunda-feira (5/11), o espaço realiza expediente administrativo, retornando o atendimento ao público na terça-feira (6/11), das 9h30 até às 19h.

É importante destacar que todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, como parquinho de diversões, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piqueniques e quadras esportivas.

Doação de Sangue

Mesmo com o feriado, a Unidade de Coleta de Sangue estará em pleno funcionamento neste sábado (3/11), o primeiro do mês. Devido a grande procura, já não restam vagas para a coleta de sangue, assim como para o cadastramento de medula óssea. A agenda já foi completada por voluntários interessados.

O agendamento das doações para as terças e quintas-feiras continuam, e pode ser feito das 7h às 12h e das 13h30 às 17h, pelo (17) 3426-7530, ramal 210, ou pelo (17) 98116-7145. Lembrando que as doações são realizadas às terças das 15h às 18h, e quintas-feiras, das 8h às 11h. Aos sábados, no primeiro do mês, o funcionamento da Unidade também é das 8h às 11h.

A Unidade funciona em prédio anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Balanço

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga encerra o mês de outubro com a captação de 193 bolsas de sangue, além de 13 novas amostras de medula coletadas e inseridas ao Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea). Nestes 30 dias, 246 pessoas passaram pelo local. O interessado pode ser voluntário para a doação de sangue, doação de medula ou ambos. A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador.

Em Votuporanga a unidade funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Misericórdia do município.

Parcerias