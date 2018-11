Desde o início de 2017, Votuporanga ganhou 25,6 mil mudas por toda a cidade; nos últimos quatro meses plantio foi ampliado em avenidas

publicado em 08/11/2018

A Saev Ambiental também plantou novas árvores na praça João Guzzo (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Avenidas de Votuporanga estão recebendo um trabalho especial para incremento da arborização urbana. Somente nos últimos quatro meses foram plantadas 300 árvores nos canteiros centrais da Av. Vale do Sol, da Av. Pansani, da Av. dos Bancários e da Av. Horácio dos Santos. A Saev Ambiental também plantou novas árvores na praça João Guzzo, no Parque da Cultura e em dois espaços inaugurados recentemente pelo Prefeito João Dado, o novo Cemei "Profª Vânia Claudia Guerche Ground" e o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho".

"Desde o início de 2017 plantamos 25,6 mil mudas por toda a cidade. É um investimento significativo em arborização urbana. Com isso, é possível melhorarmos a temperatura e amenizar o clima, reduzir a poluição sonora, diminuir os ruídos absorvendo sons urbanos, purificar o ar, formar pequenos ecossistemas com o abrigo e alimento da fauna e flora, além de contribuir com um aspecto mais bonito da cidade", afirma o superintendente adjunto da Saev Ambiental, eng. Marcelo Marin Zeitune. A autarquia também investe em projetos de paisagismo com plantios ornamentais.

Entre as espécies mais plantadas está o Ipê, com 231 novas mudas, sendo 160 ao redor da represa do Parque da Cultura.