Arrastão do Bem teve início em 18 de outubro e contou com apoio do comércio, mercado, escolas e toda comunidade

publicado em 14/11/2018

Trezentos e vinte litros de leite. Esta foi a quantidade arrecadada no Arrastão do Bem em prol à Santa Casa de Votuporanga, realizado em Riolândia. Toda a comunidade se uniu para ajudar o Hospital, que atende 53 municípios da região noroeste.

A ação teve início no dia 18 de outubro, finalizada no começo do mês. “Contamos com apoio do comércio, escolas, mercados e toda população. Pensamos em colaborar com leite, porque sabemos da grande demanda e quisemos ajudar neste fim de ano”, contou o monitor de esportes, Manoel de Oliveira Alves Filho.

Manoel exemplifica toda a solidariedade de Riolândia. “Gosto de contribuir do fundo do meu coração. Toda vez que precisamos, somos bem atendidos. Todos são bem generosos e empenhados quando se trata da Instituição. O Arrastão contou com apoio das Secretarias de Saúde, Educação e Departamento de Esporte”, complementou.

A doação foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos pela colaboração que, sem dúvida, ajudará a atender nossa demanda. Utilizamos 100 litros por dia, é um item de primeira necessidade. Riolândia é um município parceiro, que se dedica ao Hospital e esta ação é o reflexo deste amor à causa”, afirmou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

