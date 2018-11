Unidade Móvel do Hospital de Amor permaneceu em Votuporanga entre os meses julho e setembro, submetendo mulheres de 40 a 69 anos a exames gratuitos de mamografia

publicado em 05/11/2018

O serviço foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Prefeito João Dado, juntamente com o vice-prefeito Renato Martins recepcionaram nesta segunda-feira (5/11), a enfermeira do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos - Fundação Pio XII - Unidade Fernandópolis, Ariane Muniz Cassuchi e o Coordenador do Hospital do Município Antônio Carlos Curte. A visita teve o objetivo de agradecer a parceria da Prefeitura para a vinda e atendimento da Carreta no município durante dois meses. O vereador Giba também foi lembrado por intermediar a ação.

A Carreta percorreu todas as unidades de saúde do município e esteve também na Praça São Bento e no Parque da Cultura entre os meses de julho e final de setembro, atendendo a 2.647 mil mulheres de 40 a 69 anos, com exames gratuitos de mamografia. A enfermeira agradeceu todo o apoio e parceria disponibilizados pela Prefeitura, neste período, por meio da Secretaria Municipal da Saúde. “A parceria dos profissionais da saúde de todas as unidades; o esforço dos agentes de saúde, que realizaram a busca ativa das pacientes que precisavam fazer a mamografia foram fundamentais para o êxito da nossa ação em Votuporanga. Desde a alimentação de toda a nossa equipe, até a instalação da Carreta em cada uma das unidades de saúde, só foi possível, graças ao empenho da Prefeitura e de todos os envolvidos neste importante trabalho que desenvolvemos em todo o Estado”.

O serviço foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde, Câmara Municipal e representantes do hospital na cidade.

Atualmente, a Unidade Móvel que permaneceu em Votuporanga, atende a 54 municípios do Estado de São Paulo. Ainda segundo a enfermeira, a intenção é retornar ao município sempre a cada dois anos, ou seja, em 2020.

Para o Prefeito, a ação beneficiou centenas de mulheres votuporanguenses, dispondo de um serviço de qualidade e que é referência para todo País. “A ideia é valorizar e enaltecer a vida das mulheres votuporanguenses. Ações tão necessárias como esta, idealizada pelo Hospital de Amor, contarão sempre com o nosso apoio e empenho irrestrito. Nós, agradecemos imensamente tal parceria”.

Mamografia

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido.