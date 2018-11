Encontro, realizado na última terça-feira (dia 27), em Bragança Paulista, reuniu representantes de Instituições de Ensino Superior (IES) associados à entidade

publicado em 30/11/2018

O Reitor e a Pró-Reitora Acadêmica da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e Profa. Dra. Encarnação Manzano, respectivamente, participaram, na última terça-feira (dia 27), de uma reunião das Redes de Cooperação do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp).

O evento, realizado em Bragança Paulista, teve o objetivo de promover a integração entre as duas primeiras redes de cooperação regional do Semesp. No total, o Sindicado coordena oito diferentes redes formadas por Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o País. A rede, da qual a Unifev faz parte, é composta pela Unifipa - Centro Universitário Padre Albino (Catanduva), Unifeb - Fundação Educacional de Barretos e Centro Universitário Católico Salesiano - Unisalesiano (Araçatuba).