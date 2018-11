Na votação, a emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores

publicado em 05/11/2018

Seis projetos foram votados na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Uma emenda para destinação de recursos para a castração de animais causou divergência na sessão da Câmara de Votuporanga, realizada na noite de ontem. Na votação, a emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores.

O primeiro a discursar foi o vereador Serginho da Farmácia, na sua primeira sessão após a saída da Secretaria da Assistência Social. “Não quero lugar em mesa diretora nem em comissão nenhuma. Mas se outro candidato sair contra o Meidão, eu também serei candidato à presidência, porém acredito que é uma fatura já liquidada”, falou. Ele agradeceu a recepção que teve e disse que voltou à Câmara para somar e ajudar a população de Votuporanga.

Rodrigo Beleza falou sobre a quantidade de escorpiões na cidade. Na opinião dele, é necessário mais fiscalização para evitar os possíveis criadouros. “É necessário uma projeto mais eficaz contra essa praga que é o escorpião”, disse. Ele ainda parabenizou o CAV pela classificação para a semifinal da Copa Paulista.

Projetos

Foi aprovado o projeto de autoria do vereador Emerson Pereira que denomina de Priscila de Souza a atual área verde localizada no loteamento Vila Residencial Divina de Carvalho Nogueira.

Também passou a proposta do vereador Daniel David que institui a “Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos” a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de maio, com o objetivo de incentivar estudos e experiências inovadoras na área, conscientizar a população sobre os riscos da automedicação e a importância do uso racional de medicamentos.

Já a iniciativa do vereador Marcelo Coienca, também aprovada, denomina de rua Adélcio Pitini a atual rua Projetada 36, localizada no loteamento Parque Residencial Ferrarez.

Foram votadas emendas do vereador Chandelly Protetor no Plano Plurianual e no Orçamento. Ele solicitou a destinação de R$ 50 mil em castração que seria destinado diretamente para as ONGs e protetores. No entanto, as emendas foram rejeitadas por nove a cinco.

Por fim, foi votado e aprovado o projeto do vereador Wartão que denomina de rua Akiceu Trindade Tomaz a atual rua Projetada 12, localizada no loteamento Parque Residencial Figueira.