Correção das tarifas de água e esgotos será de 5,89% pelo segundo ano consecutivo, sendo o menor dos últimos anos

publicado em 29/11/2018

A Saev Ambiental publicou, nesta quinta-feira (29/11), o decreto anunciando que manterá para 2019 o mesmo índice de reajuste de água e esgoto praticado em 2018. A correção será de 5,89% pelo segundo ano consecutivo, garantindo que o município continue praticando uma das menores tarifas do Estado de São Paulo. Além do baixo índice, os diversos serviços prestados pela autarquia terão reajuste médio de 3,133%, percentual menor que a tarifa (5,89%).

O reajuste está abaixo da média registrada entre os anos de 2013 e 2017, que foi de 11,96%, chegando à marca de 18,78%, em 2015. Uma família cujo gasto mensal de água e esgoto hoje é de R$30,37, por exemplo, passará a pagar R$32,15 em 2019. Uma variação de apenas R$ 1,78. Enquanto que moradores de municípios atendidos pela Sabesp, por exemplo, pagariam R$ 45,01, valor superior em mais de R$ 12,86 reais.

Em Votuporanga, a tarifa de esgoto também é uma das mais baixas entre os municípios paulistas. “Aqui, o cálculo para definir o valor da tarifa de esgoto é feito em cima de 80% do valor da taxa de água paga pelo morador em determinado mês. Esse mesmo percentual chega a 100% em cidades como Catanduva e São José do Rio Preto, 96% em Mirassol e 90% em Capivari. Ou seja, nessas cidades a tarifa de esgoto acaba sendo mais alta”, explica o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti.