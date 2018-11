Candidatos aprovados passarão pela avaliação psicológica marcada para o dia 9 de dezembro, na Cidade Universitária da Unifev

publicado em 30/11/2018

Candidatos aprovados passarão pela avaliação psicológica marcada para o dia 9 de dezembro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga publicou, nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial Eletrônico, edital contendo resultado das provas práticas do Concurso Público 003/2017 e a convocação para avaliação psicológica dos candidatos aprovados cujos cargos serão submetidos a esta etapa. A partir da publicação, abre-se o prazo de dois dias úteis para eventuais recursos que deverão ser protocolados através do site da Consesp, empresa organizadora do concurso (www.consesp.com.br).