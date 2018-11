Instituição foi a primeira a premiar alunos com bolsas para cursar o Ensino Médio do Colégio Unifev; avaliação de 2018 foi realizada no último domingo (dia 11)

publicado em 13/11/2018

Há 17 anos a FEV apoia o projeto Melhor Estudante (Foto: Divulgação/Unifev)

Há 17 anos a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) apoia o projeto Melhor Estudante, organizado pelo Rotary Club – 8 de agosto.

Segundo o presidente do clube de serviço e diretor 1 º secretário da FEV, Jaime Demétrio de Bortole, a Instituição foi a primeira parceira da competição, que premia os melhores alunos dos 9º anos de escolas públicas da cidade, com bolsas de estudos integrais para cursar o Ensino Médio (1º ao 3º Colegial) em escolas particulares do município.

O Colégio Unifev cede, anualmente, duas vagas para os finalistas. A prova que seleciona os vencedores foi realizada no último domingo (dia 11), na sede do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Votuporanga (IFSP). A premiação dos ganhadores está marcada para 19 de novembro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

“Graças ao Rotary e à Fundação iniciamos esse projeto que hoje reúne mais de 100 estudantes em busca de um sonho. Trata-se de uma atitude que muda a história de muitos jovens”, destacou o presidente do clube de serviço.

Quem também esteve junto com os candidatos no dia da avaliação foi a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, e a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni.

“É um prazer fazer parte de tudo isso. Há 17 anos contribuímos com esse projeto e sempre tivemos excelentes surpresas. Cada aluno bolsista que passa pela Escola colabora conosco com a sua história e demostrando todo o seu foco e a sua persistência. É maravilhoso”, afirmou a diretora.