A ação será desenvolvida a partir desta quarta-feira e segue até o próximo dia 03, no Centro do Empreendedor

publicado em 28/11/2018

O atendimento será das 9h às 16h nos dias úteis; no sábado, das 9h às 13h (Foto: A Cidade)

Da redação

A partir de hoje, as pesso as que possuem dívidas em atraso podem participar do mutirão de renegociação promovido pelo Procon de Votuporanga, unidade vinculada à Secretaria da Cidade da Prefeitura, para realizarem o pagamento. A ação está sendo desenvolvida no Centro do Empreendedor, e segue até o dia 3 de dezembro.

Em conversa com o A Cidade, a diretora do órgão, Andrea Thomé, explicou que durante o mutirão, os consumidores serão atendidos por representantes de diversas empresas, que irão fazer a análise dos débitos para possíveis acordos. Os interessados devem procurar o Centro do Empreendedor das 9h às 16h, nos dias úteis, e no sábado das 9h às 13h, com os documentos das contas.

“Teremos representantes de parcerias importantes, como a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), empresas de telefonia, para auxiliar nas renegociações. A pessoa tem que levar os contratos, extratos e demais documentos relacionados a dívidas, para serem analisados pelo representante da empresa, e posteriormente, fazer a renegociação da pendência”, explicou a diretora do Procon.

Segundo a Andrea Thomé, após o contato da população com os representantes, o prazo para entrega de uma nova renegociação das dívidas é de aproximadamente 10 dias após as avaliações. No entanto, determinadas empresas oferecerão o serviço no momento do atendimento.

“O prazo para a renegociação é em torno de 10 dias para algumas empresas. Porque os parceiros vão estudar as dívidas, se o consumidor já tem outras negociações pendentes dos débitos, e ou se tem condições de fazer o pagamento das mesmas. Outras, o consumidor poderá emitir o boleto para pagamento da dívida no momento da negociação”, contou.

De acordo com a gerente do Procon, o objetivo da ação é aproveitar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para proporcionar uma oportunidade das pessoas quitarem seus débitos com maiores descontos.

“Nós estamos frisando bastante o 13º salário e descontos para facilitar o pagamento dos débitos. O valor máximo de descontos para os consumidores vai depender muito da empresa e do tipo de dívida que ele tiver, mas podem chegar aos 80%”, falou Andrea