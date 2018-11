A medida da Prefeitura altera uma zona de recuperação e preservação ambiental para zona de interesse social, onde será feito um projeto de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida

publicado em 20/11/2018

A 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite de ontem, foi tranquila

Uma sessão que tinha tudo para ser tranquila ficou movimentada exatamente no último projeto votado pelos vereadores. Na noite de ontem, uma proposta da Prefeitura de Votuporanga, que teria chegado na Casa de Leis às pressas para ser aprovado, tirou do sério o presidente da Câmara, Osmair Ferrari.

A medida da Prefeitura altera uma zona de recuperação e preservação ambiental para zona de interesse social, onde será feito um projeto de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. A questão de “votar no afogadilho” incomodou o chefe do Poder Legislativo. O vereador Silvão (PSDB) até tentou impedir a votação ao apresentar um requerimento para que o texto fosse votado em outra oportunidade, no entanto o pedido foi rejeitado pela maioria da Casa de Leis.

Osmair demonstrou insatisfação com o fato de um projeto como este chegar na Câmara em cima da hora, sem que os vereadores pudessem apreciá-lo melhor. “Não podemos mais ser passados por cima como estamos sendo passados com um rolo compressor. Ninguém é contra o projeto, mas sim com a forma como ele chegou na Casa”, falou.

Após a discussão, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, um contrário, do vereador Marcelo Coienca, e uma abstenção, do presidente Osmair.

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Dr. Ali (PV) parabenizou jogadores, comissão técnica e diretoria do CAV pela vitória contra o Atibaia e consequentemente a classificação para a final da Copa Paulista de 2018. Ele destacou que a conquista da Alvinegra é a realidade de toda a cidade, uma vez que o nome do município é enaltecido.

O presidente da Câmara, vereador Osmair Ferrari (PP), aproveitou o momento para também parabenizar todos do Clube Atlético Votuporanguense para importante classificação.

Emerson Pereira (SD) falou sobre reivindicações dos moradores de Simonsen, entre elas a criação de uma área de lazer. Na opinião do parlamentar, a população do distrito muitas vezes se sente abandonada. “Esperamos que o Executivo possa ver como mais carinho o distrito de Simonsen, levar ações sociais e de lazer. Mais de mil famílias vivem lá”, falou.

Mehde Meidão (PSD) usou a tribuna para falar sobre um Voto de Congratulação destinado ao empresário Rolando César Castrechini Castilho Nogueira, “destacando o mérito empresarial e a excelência da empresa Brucker Fornos Crematórios, da qual é sócio-proprietário e que acaba de obter o reconhecimento da comunidade internacional, como exemplo de empreendedorismo e inovação”.

O vereador Marcelo Coienca (MDB) voltou a falar sobre a Feijuca do Bem. Conforme ele, os organizadores da festa disseram, na semana passada, nas redes sociais, que o parlamentar é oportunista. “Eu fui também, nos corredores, chamado de pilantra. Quero que a população compare a minha pessoa a esse rapaz”, comentou.

Com a resposta de um requerimento em mãos, Marcelo disse que os organizadores receberam R$ 80 mil em patrocínios. “Não podemos deixar em dúvida a questão do balanço”, contou. “Na sessão passada, eles ficaram bravinhos, mas o povo também está bravo”, continuou.

O Professor Casali (PSD) também parabenizou a Votuporanguense pela classificação para a final da Copa Paulista.

Em seu tempo de tribuna, Wartão (PSB) apresentou um Voto de Congratulação a todos os motoristas de ambulância do Poder Executivo, “pelos relevantes serviços prestados aos munícipes votuporanguenses”.

Na sequência, Serginho da Farmácia (SD) solicitou que o Executivo substitua o alambrado danificado que cerca a escola Professora Maria Martins e Lourenço por muros de concreto, bem como a roçagem e limpeza do local.

A sessão de ontem da Câmara Municipal terminou às 21h19.

Projetos

Dez projetos foram apreciados, votados e aprovados pelos vereadores na sessão de ontem. Entre as propostas, denominações de locais públicos e convênios da Prefeitura.

Foi aprovado o projeto que denomina a rua Vanderlei Passoni a atual rua Projetada 39, localizada no loteamento Parque Residencial Ferrarez.

Uma proposta do Executivo que cria área de apoio administrativo na Secretaria Municipal de Governo; criar função de confiança de chefe de área de apoio administrativo e fixa suas atribuições na Secretaria Municipal de Governo também foi aprovada com um voto contrário do vereador Silvão.

A medida do vereador Medião altera o Regimento Interno desta Casa Legislativa com o intuito de que os Projetos de Decretos Legislativos de concessão de Título de Cidadão Votuporanguense sejam subscritos pela maioria absoluta dos vereadores em sua apresentação ao plenário para posterior deliberação.

Os vereadores aprovaram o texto que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Cetesb, objetivando promover a manutenção das instalações da Agência Ambiental de Votuporanga da Cetesb.

Também passou o projeto que autoriza a Prefeitura a celebrar acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, com o objetivo de esforços no desenvolvimento e execução de ações diretamente ligadas aos trabalhos na área de inspeção de produtos de origem animal em Votuporanga.

Outra proposta denomina de rua de Reserva Ambiental José Marcelino de Carvalho a atual área verde localizada no loteamento Jardim Monte Alto.

Os parlamentares aprovaram ainda o texto que denomina de rua José Benedito de Souza a atual rua Projetada 3, localizada no loteamento Vila Residencial Divina de Carvalho Nogueira.

A medida que denomina de Praça Abolicionista Luiz Gama o atual Sistema de Lazer 2, localizado no loteamento Parque Residencial Figueira.

Foi aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a fornecer alimentação aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos mediante o repasse de recursos no valor de R$ 770 mensais.