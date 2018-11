Ação consistirá em colher sangue de pacientes nos Consultórios Municipais e enviar para análise que será feita em parceria com a Unifev

publicado em 01/11/2018

Prefeitura de Votuporanga realiza a partir de segunda-feira (5/11), até o dia 13 de novembro (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, a Prefeitura de Votuporanga realiza a partir de segunda-feira (5/11), até o dia 13 de novembro, uma campanha visando a detecção e prevenção da anemia falciforme. A iniciativa é do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com apoio das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e da Saúde. A ação contará ainda com parceria do curso de Medicina e Biomedicina da Unifev.

Durante os dias da campanha, os cidadãos interessados em saber se possuem a doença poderão se dirigir até os Consultórios Municipais. Um cronograma foi elaborado para cada unidade de saúde, disponibilizando 250 coletas de amostras de sangue. Todo o material coletado será encaminhado os Laboratórios de Análises Clínicas da Unifev.

As amostras serão processadas como Teste de Falcização. Os pacientes com resultado positivo serão encaminhados para a Unidade de Saúde de origem para consulta médica com solicitação de confirmação do exame pelo método de Eletroforese e, consequentemente, para a especialidade de Hematologia para tratamento e acompanhamento. É importante ressaltar que todo o processo seguirá rigoroso sigilo de identificação de todos os pacientes.

Anemia Falciforme

A anemia falciforme é uma condição que o indivíduo herda geneticamente dos pais. O gene da hemoglobina S tem ampla distribuição em vários continentes, sendo mais elevada nos países da África equatorial, Arábia, Índia, Israel, Turquia, Grécia e Itália. Nesses países, a prevalência pode chegar a até 50% em algumas regiões. No Brasil, a frequência da anemia falciforme varia de 2% a 8%, conforme a intensidade da população negra em cada região.