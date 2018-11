Evento gratuito será neste sábado e tem como objetivo promover um dia de convivência e lazer para as famílias da região leste de Votuporanga

publicado em 30/11/2018

Famílias que moram na região leste da cidade, nas proximidades dos bairros São Cosme e São Damião, estão convidadas a participar da Ação Comunitária que a Prefeitura de Votuporanga promoverá na praça Helena Maria Arena dos Santos, a partir das 14 horas. O evento é organizado pelo CRAS Leste (Centro de Referência em Assistência Social), unidade vinculada à Secretaria de Assistência Social.

Entre os objetivos da Ação Comunitária estão a promoção da mobilização social de forma a proporcionar momentos de lazer e convivência dos moradores, o fortalecimento de vínculos entre as famílias, o estímulo à participação e organização comunitária, entre outros.

Serão realizadas atividades de recreação e diversas oficinas para crianças. Os adultos receberão orientações sobre inúmeros serviços oferecidos pela Prefeitura como, por exemplo, dos programas sociais e de saúde, dos cursos oferecidos pelo CTMO (Centro de Treinamento e Mão de Obra), PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador), INSS Digital. O Sebrae também participará do evento com sua unidade móvel oferecendo orientações e esclarecimentos voltados ao empreendedorismo.

O evento da Prefeitura de Votuporanga conta ainda com as parcerias de diversas Secretarias municipais. O Cras Leste fica na Rua Parecis, nº100 - Bairro São Damião e atende pelo telefone 3423-2592.

Cras

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Leste), unidade pública vinculada à Secretaria de Assistência Social, foi inaugurado no ano de 2012 e oferta serviços da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo responsável pelo atendimento e acompanhamento de famílias e segmentos em situação de vulnerabilidade social residentes no seu território de abrangência.

Votuporanga conta atualmente com três unidades de CRAS em funcionamento nas regiões Sul, Norte e Leste, com capacidade de referenciamento de até 5 mil famílias por unidade. Destaca-se alguns dos bairros que, atualmente, circunscrevem geograficamente a área de abrangência do CRAS Leste são eles: São Cosme, São Damião, Jardim Santa Felícia, Jardim Bom Clima, Vale do Sol, Parque Residencial do Lago, Residencial Comerciários II, Jardim Residencial Portal do Sol, Jardim Yolanda, Jardim Eldorado, Jardim Portal dos Lagos, Vila dos Bancários, Jardim Santa Paula, Loteamento Jardim dos Lagos e Distrito de Simonsen.