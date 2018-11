Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme, plantio de árvore milenar em homenagem à data, palestras e apresentações culturais estão na programação

publicado em 12/11/2018

Prefeitura de Votuporanga promove uma série de ações desde o último dia 5 que seguem até o dia 24 de novembro (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Para marcar o Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, a Prefeitura de Votuporanga promove uma série de ações desde o último dia 5 que seguem até o dia 24 de novembro. Entre as atividades estão palestras, apresentações culturais, rodas de capoeira, Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme e evento especial com plantio de árvore milenar no Parque da Cultura. Toda a programação conta com apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

A Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme, doença mais comum entre afrodescendentes, foi idealizada pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e da Saúde. Até o dia 24, cidadãos interessados em saber se possuem a doença poderão se dirigir até os Consultórios Municipais, obedecendo a um cronograma elaborado para cada unidade de saúde, disponibilizando 250 coletas de amostras de sangue. Todo o material coletado será encaminhado aos Laboratórios de Análises Clínicas da Unifev, já que a ação conta ainda com parceria dos cursos de Medicina e Biomedicina.

Além da disponibilização dos exames gratuitos para detecção e prevenção a anemia falciforme, a Campanha também conta com palestras sobre o tema ministradas por alunos da Unifev nas escolas estaduais “Dr. José Manoel Lobo” e “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”.

Evento especial

No Dia da Consciência Negra (20/11), haverá um evento especial no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, às 10 horas. O evento será encerrado com o plantio de uma árvore milenar, símbolo da cultura africana, no Parque da Cultura, realizado pela Saev Ambiental.

Ainda no dia 20 e também nos dias 21 e 22 haverá apresentações em algumas escolas do projeto Axé Criança, da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, coordenado pela educadora física Maria Madalena Moreira. Há dez anos, o projeto Axé Criança vem incentivando crianças e adolescentes a construírem um novo projeto de vida e já atendeu aproximadamente 800 alunos que têm acesso a várias linguagens artísticas com finalidades educativas e culturais. Dentre outros, o objetivo é resgatar, valorizar e disseminar a cultura afro sempre com o olhar voltado pra temática do racismo, preconceito e intolerância.

Palestra

No dia 23 de novembro, às 7h30, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” receberá o Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Engenheiro e Professor Universitário, Ivan Renato de Lima.

Encerramento

No sábado e domingo (24 e 25/11), para encerrar as programações, haverá apresentações típicas da cultura afro como Roda de Capoeira, Maculelê e também do Axé Criança. As apresentações ocorrerão na Praça Cívica (em frente à Concha Acústica), no sábado, das 8h30 às 13h, e, no domingo, às 18h, no Parque da Cultura.

Programação completa:

5 a 24 de novembro

Realização de exames e palestras de conscientização pela Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme, doença mais comum entre afrodescendentes

20 de novembro

10 horas

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura

Evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra e plantio no Parque da Cultura de árvore milenar em homenagem à data

20 de novembro

15h30

CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”

Apresentação do Projeto Axé Criança

21 de novembro

15h30

EE “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”

Apresentação do Projeto Axé Criança

22 de novembro

8 horas

CEM “Profª Irma Pansani Marim”

Apresentação do Projeto Axé Criança

23 de novembro

7h30

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Palestra especial do Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Engenheiro e Professor Universitário, Ivan Renato de Lima

24 de novembro

8h30 às 13h

Praça Cívica – Concha Acústica

Roda de Capoeira

Axé Criança

Maculelê

Presença da equipe da Secretaria de Saúde com testes gratuitos

25 de novembro

18 horas

Maculelê