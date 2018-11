Durante a ação, os agentes de endemias e de saúde visitam as residências dos bairros para orientar aos moradores sobre os criadouros e sua eliminação

publicado em 21/11/2018

Em 2018 foram registrados, 208 casos positivos de dengue (Foto: Divulgação/Prefeitura)

No combate ao Aedes Aegypti, a Prefeitura de Votuporanga intensificou as Ações de Combate ao Aedes. Desde o final de outubro, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão percorrendo todos os bairros da cidade, recolhendo potenciais criadouros dos imóveis e terrenos vagos. Ao longo de 2018, outros mutirões foram feitos como o Projeto Cidade Limpa e o Ecotudo em Ação.

Estes três últimos meses do ano são mais favoráveis ao surgimento do mosquito, em decorrência das chuvas constantes e do clima quente e úmido. A incidência de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela ficou acima do aceitável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O município apresentou uma densidade larvária, ou índice de Bretau, de 2.4.

Na atual campanha, os agentes de endemias e de saúde estão visitando as residências dos bairros para orientar os moradores, além de vedar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti.

“As equipes de agentes de saúde e de endemias iniciaram a ação em uma área específica, que já foi estendida por toda a cidade. Alguns bairros foram concluídos e outros ainda estão sendo percorridos. Essa estratégia faz parte de um grande evento promovido entre os dias 26 e 30 de novembro que é a Semana Integrada de Mobilização Social em Votuporanga. No dia 30 de novembro será o dia D de Mobilização contra o Aedes”, explica o coordenador do Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), Nilton Santiago. A ação contará com as parcerias da Secretaria da Educação, Assistência Social, e Saev Ambiental e tem o objetivo de reduzir a infestação do Aedes por meio da eliminação de criadouros.