Alunos ganharam bicicletas e kits de lápis ecológico; já a escola foi contemplada com um retroprojetor

publicado em 29/11/2018

A Prefeitura de Votuporanga se uniu à Usina Cofco com o objetivo de disseminar a Educação Ambiental. Informações sobre sustentabilidade foram transmitidas para crianças do CEM “Clary Brandão Bertoncini” por meio do projeto “Atendendo a demanda do amanhã”. A iniciativa está sendo desenvolvida pela empresa em 33 escolas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.

As atividades em Votuporanga tiveram início com aulas de como a Usina trabalha e dos projetos desenvolvidos para a preservação do meio ambiente, através de filmes e atividades em apostila. Após este período, os estudantes tiveram que desenvolver uma redação sobre o assunto. A ação foi encerrada nesta quarta-feira (28/11) com a entrega de premiação aos vencedores do concurso de redação.

Os dois melhores trabalhos ganharam uma bicicleta. Foram premiados Luan Gomes dos Anjos, do 4ºA, aluno da Professora Rose Jayme e Lorena Gabriela de Oliveira Cardoso, do 4ºB, aluna do Professor Roberto Munhoz Cunha. Luan escreveu que “é extraordinário a compatibilidade entre a Cofco e a natureza. Também o projeto Guardiões do Amanhã é incrível, ensina as crianças sobre o agronegócio e sustentabilidade”. Luan comemorou o prêmio: “eu tenho uma bicicleta, mas está quebrada, agora vou poder voltar a andar”.

Já Lorena que se emocionou ao receber o prêmio escreveu que a Usina “também incentiva a reciclagem e pede ajuda da população para se conscientizar com a natureza, não desmatar, mas sim, preservar, porque juntos somos mais fortes”.

A escola também ganhou um retroprojetor para auxiliar os professores no desenvolvimento de suas aulas diárias. Além disso, todos os alunos dos 4º anos receberam um kit com lápis ecológico, que em sua superfície conta com sementes para o plantio, quando o lápis não tiver mais vida útil.