publicado em 13/11/2018

O Prefeito João Dado abriu oficialmente o encontro organizado pelo ADE (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Votuporanga reuniu na manhã desta terça-feira (13/11) profissionais do ensino de 60 Prefeituras da região para mais uma edição do Fórum Educação para Todos. O Prefeito João Dado abriu oficialmente o encontro organizado pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista com apoio da Secretaria Municipal da Educação.

O investimento na adequação das escolas para prevenir ou combater incêndio foi o foco do discurso do Prefeito Dado. Ele contou que das 30 escolas que o Município administra, apenas seis possuíam o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) no início de 2017. Agora, esse número já chega a 17 unidades protegidas contra incêndio, incluindo a nova creche entregue no Jardim Itália. O prédio onde funciona a Universidade Aberta do Brasil – UAB (antigo Irma) também teve o documento renovado. As outras 13 escolas estão em processo de adequação com mudanças estruturais e instalação de equipamentos. A previsão é de que até o final de 2019, todas elas estejam regularizadas.

“Desde que assumi a Prefeitura, uma das minhas maiores preocupações foi garantir a segurança das crianças e colaboradores da Educação Municipal. Este investimento nos prédios é uma responsabilidade fundamental das Prefeituras. O meu conselho é que levem aos seus prefeitos a importância disso e o exemplo de Votuporanga. Esperamos que todos consigam adequar suas escolas e evitar tantas tragédias que já assistimos em cidades brasileiras”, observou João Dado, ao lado do Secretário Municipal, Marcelo Batista.

Outro assunto destacado pelo Chefe do Executivo foi o programa Votuporanga em Ação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos que apoia egressos prisionais com ações para reinserção social e no mercado de trabalho. Dentro da programação do Fórum, esteve presente Fernando Moraes atual Diretor Executivo da Funap – Fundação “Prof Dr Manoel Pedro Pimentel”, ligada ao Governo do Estado e que planeja, desenvolve e avalia programas sociais para os presos e egressos (ex-presidiários) das 142 penitenciárias do Estado de São Paulo, em conjunto com a SAP – Secretaria de Administração Penitenciária. A Fundação contribui para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, oferecendo estudo, qualificação, aprendizado profissional e oportunidade de trabalho remunerado. Entre os trabalhos, está a produção de mobiliários para uso em escolas.