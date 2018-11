Provedor do Hospital esteve com o grupo, apresentando as necessidades e demanda

publicado em 23/11/2018

Propor melhorias para o desenvolvimento do município. Este é o objetivo do Parlamento Jovem, projeto da Câmara de Votuporanga que visa a cidadania e participação do processo eleitoral e democrático. Conhecer as necessidades e demanda de Instituições é fundamental nesta missão, potencializando ainda mais a atuação destes vereadores.

Visando se aprofundar sobre a assistência na saúde, o grupo esteve na Santa Casa de Votuporanga, acompanhado do presidente da Escola do Legislativo "Drº Roberto de Lima Campos" - vereador Rodrigo Beleza. Eles foram recepcionados pelo provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.

Rodrigo Beleza explicou um pouco mais sobre o Parlamento Jovem. “Visitamos as escolas da cidade e conversamos com alunos do Ensino Médio, oferecendo partidos temáticos como Saúde, Educação e Meio Ambiente. A partir daí, eles iriam analisar em qual área se identificaria e elaborar projetos de melhoria. Cada instituição de ensino fez uma eleição interna, quando saiu seu representante. No total, o grupo é formado por 12 membros”, disse.

Ele ressaltou a importância da visita no Hospital. “Estamos conhecendo órgãos públicos, filantrópicos que fazem parte da história de Votuporanga. Mas, não tenho dúvidas, que a Santa Casa é uma das principais reuniões. As pessoas não têm noção do quanto que é importante o serviço e sua demanda”, complementou.

Luiz Fernando recebeu o Parlamento por meio do projeto “Café com Provedor”, quando apresenta números para a comunidade. “Queremos ajuda de vocês para fazer a gestão. O Hospital é nosso, não tem dono. É da população”, destacou.

Ele explicou a estrutura. “Faço parte da diretoria, que é formada por 14 votuporanguenses que se dedicam à Instituição voluntariamente. São pessoas engajadas e que desejam a Santa Casa aberta e atendendo bem”, afirmou.

O provedor contou que, somente no ano passado, foram realizados 2.154.284 atendimentos. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica. “Somos referência para 53 municípios de alta complexidade, abrangendo aproximadamente 500 mil habitantes”, ressaltou.

Em um ano, foram 12.806 internações, além de 85.589 consultas ambulatoriais. “Foram mais de 70 mil procedimentos de urgência e emergência, além de 647.137 exames”, complementou.

Gabriel da Silva Baldan, vereador jovem, contou que é do partido da Saúde. “Quis me inteirar sobre o Hospital e entrei em contato com algumas cidades. Os repasses não são suficientes, as doações da comunidade são muito importantes para Hospital”, afirmou.