publicado em 24/11/2018

A palestra será ministrada por Gilclér Regina, na próxima terça-feira (27), em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (27) será realizada a palestra “Vendas – saindo da zona de conforto”, com o palestrante Gilclér Regina, em São José do Rio Preto. A palestra será ministrada no período noturno, das 19h30 às 21h30, no auditório do Centro de Convenções Acirp, localizado na avenida Bady Bassitt, 4.052.

Segundo o palestrante, Gilclér Regina, o objetivo da palestra é mostrar como as pessoas podem ser motivadas e tirá-las da zona de conforto, praticando resultados para uma vida melhor.

“Uma palestra é sempre um momento importante, onde aprende-se a se diferenciar do outro, cada um em sua profissão, notadamente vendedores, atendentes e empresários que lidam com pessoas, portanto, lidam com o mercado e este é competitivo. Tenho por convicção que vender não é somente para vendedores. Se você for buscar nas maiores empresas de sucesso do mundo, todos vendem. Eu sempre pergunto, qual é a sua palavra mágica? A minha é palestra, é livro, é o mercado que atuo. Vender é estar em chamas. Quem não está em chamas é meia-boca e simplesmente não vende”, afirmou ao A Cidade.

Ele afirmou ainda que o tema da palestra, ‘Vendas – saindo da zona de conforto’, tem uma importância fundamental. “Primeiro que vivemos de vendas, não há mundo sem vendas. Depois, porque existem dois lugares para um ser humano no mundo: a sua zona de conforto e a área onde a linha mágica acontece que se chama trabalho. Engraçado que estas linhas nunca se tocam nem se cruzam. Ou seja, na zona de conforto não acontece nada. Quem fica parado é poste e não vai a lugar nenhum”, disse.

A palestra desta terça-feira promete ter interatividade e emoção, que levará ao conhecimento e foco para resultados imediatos. “Trabalhamos cenários, tendências, perspectivas e ações do que fazer para estar forte no mercado. Trabalhamos muito bem a singularidade das novas tecnologias, inteligência artificial que vem avançando no mundo e o humanismo das pessoas e o que isso vai mudar em sua vida, na vida das profissões e principalmente em vendas. Em 2030, que será daqui a apenas 12 anos, 85 das profissões ainda não foram criadas, ou seja, a maioria das profissões irão desaparecer e outras entrarão de sola no mercado. Então, por que ficar esperando a tempestade acontecer para mudar? Será tarde. A vida é feita de novos ricos e novos pobres. Mostro isto na palestra e o que cada um pode fazer para se preparar e enfrentar a tempestade de frente e conquistar o seu espaço”, afirmou o palestrante Gilclér Regina.

A palestra é promovida por meio da Águia Eventos. O valor do investimento é de R$ 105 para uma pessoa, R$ 95 cada para grupo de duas a nove pessoas; e R$ 85 cada para grupos a partir de 10 pessoas. Já associados da Acirp pagam R$ 94 para uma pessoa, R$ 85 cada de duas a nove pessoas, e R$ 76 cada a partir de 10 pessoas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.aguiaeventosrp.com.br.

Gilclér Regina

Escritor, Empresário, Bacharel em Administração de Empresas e Marketing com especialização e formação em dinâmica humana pelo The NationalValue Center (Texas / EUA) e em TQM - Total Quality Manager pela American Society for QualityControl (Wisconsin / EUA). Graduado em Tecnologia de Desenvolvimento Humano pelo The Graves Technology (EUA).

Participa regularmente de programas de visitas a empresas internacionais com experiências no Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, Bélgica, Holanda e Espanha. É consultor de empresas, motivação, gestão e recursos humanos há mais de 20 anos.