Ações preventivas ao câncer de mama e colo de útero movimentaram as unidades de saúde; coordenadora dos Programas de Saúde da Mulher avalia positivamente resultado da campanha

publicado em 01/11/2018

Terminou na última quarta-feira (31/10), em Votuporanga, a programação do “Outubro Rosa”, campanha de prevenção contra o câncer de mama e colo de útero. As ações da Secretaria Municipal da Saúde realizadas em todas as unidades de saúde e policlínica durante o mês totalizaram quase 1 mil atendimentos. Foram agendadas mamografias para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, orientações sobre o autoexame das mamas foram repassadas por profissionais de saúde, além da coleta de papanicolau.

Karen Silva, enfermeira responsável pelos Programas de Saúde da Mulher comemora o resultado e afirma que o balanço foi positivo, já que neste ano o município contou com o reforço da Carreta do Câncer do Hospital de Amor, que permaneceu em atendimento no município entre os meses de julho e setembro. Neste período, a Unidade Móvel realizou mais de 3,1 mil exames. “Durante o Outubro Rosa foram realizados mais de 650 exames de Papanicolau, 235 mamografias solicitadas, além de 105 exames de testes-rápidos. Considerando o apoio nos dado pela Carreta do Câncer neste ano, podemos observar este número de atendimentos bastante expressivo, embora ainda é notório o número de mulheres que se encontram na faixa de idade de risco e não procuram a sua unidade para ser submetidas aos exames preventivos”, alerta.

Em cada ação, pacientes, usuários da rede e familiares que integraram à campanha levaram a mensagem de que o cuidado com a saúde vai desde uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, até o conhecimento do próprio corpo.

Outubro Rosa