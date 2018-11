Evento segue até domingo; nesta quinta, Dia do Músico, foram realizadas diversas apresentações em espaços públicos; eventos são gratuitos e em diversos locais

publicado em 22/11/2018

A 18ª Semana da Música de Votuporanga continua emocionando o público em diversos pontos da cidade. Nesta sexta-feira (23/11), as Orquestras do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito), se apresentam no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” a partir das 20h30. A entrada é gratuita, assim como toda a programação da Semana da Música 2018, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Na manhã desta quinta-feira (22/11), o Grupo de Câmara da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito) se apresentou na Central de Atendimento da Prefeitura, logo após, na Santa Casa de Misericórdia e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, haverá o concerto “Voice in Concert”, sobre a regência do músico Thiago Gualberto. E, às 20h30, a Banda Musical Zequinha de Abreu divulga seu repertório na tradicional Feira Livre da Praça São Bento.

A programação foi elaborada para que toda a população possa prestigiar os shows, audições e workshops realizados em comemoração ao Dia do Músico e da Música, no dia 22, e também à padroeira Santa Cecília.

No sábado (24/11), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” sedia o “Workshop História do Violão no Brasil”, oferecido por José Cássio Jaber, a partir das 16h, na sala do cinema cultural, por meio do Projeto Bolsa Cultura. Às 20h30, acontece a última atividade de 2018 do Circuito Cultural Paulista no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”: o Grupo Choro Pro Santo, formado pelos músicos com carreira internacional Adriano Dias, Fábio Bergamini (Babi) e Thadeu Romano, que apresenta um repertório desde Pixinguinha, Hermeto Pascoal, Baden Powell e Ataulfo Alves a Vila Lobos, Albinoni, Tchaikovsky e Stravinsky, além de composições próprias.