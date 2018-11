“Capítulo Asas da Liberdade” promoveu ação em prol da Santa Casa, com apoio das lojas Maçônicas, principalmente Acácias 472 e Brisas Suaves

publicado em 20/11/2018

A Ordem Demolay “Capítulo Asas da Liberdade” chegou na Santa Casa de Votuporanga, com uma grande quantidade de arroz. Em cada jovem, a alegria de quem fez o bem e de quem sabe que juntos podem transformar a cidade em que vivem.

Com ajuda de diversas lojas maçônicas especialmente as Acácias da Loja 472 e a Loja Brisas Suaves, a arrecadação atingiu 1,105 toneladas de arroz. “A Ordem Demolay tem como objetivo a filantropia. Realizamos ações que visam beneficiar entidades e, desta vez, nosso foco foi a Santa Casa, o Hospital que atende a região. Tivemos apoio do supermercado Santa Cruz, onde ficamos em dois sábados abordando a população para que contribuísse com nossa campanha”, contou o mestre conselheiro Igor Godoy.

O grupo reconhece a importância da Instituição, que atende 53 municípios de média e alta complexidades. “Sabemos as necessidades da Santa Casa. Neste ano, doamos 640 rolos de papel higiênico para o Hospital, quando Lucas Henrique Leal da Silva era o mestre conselheiro. Temos muitos “tios” no Hospital, que comentam sobre a demanda”, complementou.