Com objetivo de mostrar o que é ilusão de ótica, oficina trabalhou a visão única de cada pessoa sobre tudo o que está ao seu redor

publicado em 05/11/2018

O encontro foi promovido gratuitamente, das 13h às 16h, pelo Museu da Imagem e do Som (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Na última quinta-feira (01/11), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” sediou “Gabinete de Curiosidades - Oficina de ilusão de óptica”, com o cineasta, fotógrafo, arte educador, Ralph Friedericks.

O encontro promovido gratuitamente, das 13h às 16h, pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, aconteceu na sala do cinema cultural, localizado no Parque da Cultura.

Na oficina, os participantes construíram aparelhos de ilusão de óptica como os óculos 3D, a pirâmide de visualização holográfica e testaram os aparelhos usando aplicativos nos seus celulares. Além desses aparelhos, eles tiveram a oportunidade de experimentar outras experiências de ilusão de óptica fascinantes com a fotografia, dobradura de papel e desenho.

De acordo com Friedericks, o objetivo desta oficina é entender o que é ilusão de óptica, experimentar alguns brinquedos e animação em 3D. “Entrando na questão filosófica, é o olhar para o mundo, uma visão única de cada pessoa sobre tudo o que está ao seu redor”, afirmou o oficineiro.