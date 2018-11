A campanha chamada “Oba! Sou doador de sangue. Salvo vidas” será lançada no dia 27 de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro

publicado em 14/11/2018

Um gesto de solidariedade vai colaborar para salvar vidas em Votuporanga. A organização do Oba, carnaval votuporanguense considerado o maior do Estado de São Paulo, doará um abadá de pista para ser sorteado pela Unidade de Coleta de Sangue. O espaço foi inaugurado pelo Prefeito João Dado em 2017 anexo ao Hospital do Pozzobon.

A campanha chamada “Oba! Sou doador de sangue. Salvo vidas” será lançada no dia 27 de novembro em alusão ao Dia do Doador Voluntário de Sangue e seguirá até o dia 28 de fevereiro. Todo doador que efetivamente tiver o ato registrado na Unidade de Votuporanga a partir do dia 27 receberá um cupom para preencher com seus dados e depositar na Urna. O nome do ganhador será sorteado no dia 28 de fevereiro, último dia válido de doação pela campanha. Estarão presentes no dia do sorteio os empresários do Oba, representantes da Unidade e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A gestora da unidade, Cássia Hernandes, conta que a doação vem em boa hora porque vai incentivar o gesto e dar maior visibilidade num momento em que a arrecadação cai significativamente em decorrência do período de férias, viagens e festas do final do ano. “Estamos muito felizes com essa doação e já na expectativa pelo aumento no número de bolsas coletadas. Temos muitas pessoas que nunca doaram sangue. Esta será uma oportunidade para incentivar esse primeiro passo e que elas continuem depois voltando para colaborar espontaneamente”, observa.

Com capacidade para receber até 270 bolsas ao mês, o posto pede a conscientização da população para a importância das doações.

Como doar

Para doar sangue na Unidade de Votuporanga, é preciso fazer um agendamento com dia e hora marcados. Interessados podem agendar os horários para terças, das 15h às 18h ou quintas, das 8h às 11h e todo primeiro sábado do mês das 8h às 11 horas.

O agendamento pode ser feito pessoalmente na Unidade de Coleta que fica anexa ao Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. O atendimento também é prestado pelo celular (17) 98116-7145 ou pelo telefone 3426-7530, ramal 210. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional. A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador. Em Votuporanga, a unidade funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Misericórdia do município. Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta. Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

