Biblioteca “Castro Alves” tem acervo de aproximadamente 13 mil itens em diversos formatos, inclusive títulos em braile, falado, audiolivro, DVD, jogos e brinquedos

publicado em 01/11/2018

A homenagem consistiu na entrega de livros aos leitores (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Para marcar a data em que se comemora o Dia Nacional do Livro (29 de outubro), a Biblioteca Municipal “Castro Alves” (BCA), de Votuporanga, homenageou os dez sócios que mais retiraram livros desde que a biblioteca mudou para o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

A homenagem consistiu na entrega de livros aos leitores realizada na última terça-feira (30) pelos bibliotecários André Ynada e Thayane Bianca Cobacho de Oliveira e pela Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp.

Celebrado em 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro é uma homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil em 1810, sediada no Rio de Janeiro, considerada pela UNESCO uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo e também a maior biblioteca da América Latina.

Biblioteca Castro Alves

Há na BCA ações permanentes de incentivo à leitura, com uma programação cultural que estimula a formação de leitores, interligando cinema, artes cênicas e literatura, da própria disposição dos livros em destaque (lançamentos), além dos usuários e sócios poderem contar com indicações dos técnicos e bibliotecários.

A biblioteca tem um acervo de aproximadamente 13 mil itens em diversos formatos: livros tradicionais (obras de referência, de literatura nacional e estrangeira, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, obras gerais, histórias em quadrinhos), periódicos (revistas, jornais e gibis), livros em formatos acessíveis como braile, livro falado, audiolivro, além de DVD, jogos, brinquedos. E conta com dois equipamentos de Tecnologia Assistiva, o Scanner com voz/ OCR e a Lupa Eletrônica, capazes de assegurar o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual e motora.