Interessados devem comparecer no Centro do Empreendedor, das 9h às 13h; segunda-feira será o último dia de atendimento

publicado em 30/11/2018

Aproveitando o período de pagamento da primeira parcela do 13º salário, o Mutirão de Renegociação de Dívidas que o Procon de Votuporanga promoverá atendimentos neste sábado (1/12), das 9h às 13h, no Centro do Empreendedor. Consumidores que possuem dívidas com empresas de telefonia como Vivo, Claro e TIM, ou com instituições financeiras devem aproveitar a ocasião para liquidar seus débitos e voltar a ter crédito no mercado. Os atendimentos continuam até segunda-feira (3/12), último dia do evento, das 9h às 16h.

Além das empresas de telefonia que estão oferecendo condições bem acessíveis de parcelamento das dívidas, o Mutirão conta com parcerias importantes como a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). São mais de 80 instituições financeiras do Brasil, entre elas, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander. A Associação Comercial de Votuporanga e Boa Vista SCPC também integram o rol de parceiros.

As negociações estão sendo feitas diretamente com representantes das empresas. “Enquanto Procon, estamos auxiliando e facilitando este contato entre consumidor e empresa. Sabemos que muitas pessoas acabam tendo seus nomes negativados por dívidas referentes a valores relativamente pequenos. Oportunidades como essa que estamos promovendo são importantes para motivar as pessoas a liquidarem seus débitos e começarem o ano com nome limpo e sem dívidas”, ressaltou a Chefe do Procon de Votuporanga, Andréa Thomé.