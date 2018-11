Central de Atendimento com especialistas ficará no Centro do Empreendedor nesta quarta, quinta e sexta (28, 29 e 30/11), sábado e segunda-feira (1 e 3/12)

publicado em 27/11/2018

O horário de funcionamento nos dias úteis será das 9h às 16 horas e no sábado, das 9h às 13h (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pessoas que possuem dívidas com bancos e empresas de telefonia terão oportunidade de liquidar seus débitos, a partir desta quarta-feira (28/11), através do Mutirão de Renegociação de Dívidas que o Procon de Votuporanga, unidade vinculada à Secretaria da Cidade da Prefeitura, promoverá. Uma Central de Atendimento com especialistas em Defesa do Consumidor ficará disponível para atender a população nesta quarta, quinta e sexta (28, 29 e 30/11), sábado e segunda-feira (1 e 3/12), no Centro do Empreendedor. O horário de funcionamento nos dias úteis será das 9h às 16 horas e no sábado, das 9h às 13h.

O Mutirão contará com parcerias importantes como a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Associação Comercial de Votuporanga, Boa Vista SCPC e empresas de telefonia como Vivo, Claro e TIM.

Mais de 80 instituições financeiras do Brasil estarão representadas nesta primeira edição do Mutirão, entre elas, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander. Vale ressaltar que as negociações com as instituições financeiras serão intermediadas por especialistas em Defesa do Consumidor.