Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” permanecerá aberto para as visitações, das 6h30 às 18h30, o mesmo horário de funcionamento será cumprido pelo Cemitério em Simonsen

publicado em 01/11/2018

O horário de funcionamento também será das 6h30 às 18h30 (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Dia de Finados, lembrado neste 02 de novembro, é uma data em que os cemitérios recebem grande número de visitantes. Para organizar o fluxo de pessoas dentro do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Cidade determinou o horário de funcionamento para as visitações, das 6h30 às 18h30. A capela central do Cemitério também sediará a tradicional missa de Finados, às 7h30, presidida pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas da Diocese de Votuporanga.

No Cemitério Municipal do Distrito de Simonsen, a missa será celebrada pelo Padre Alexandre Pereira da Silva, às 9h. O horário de funcionamento também será das 6h30 às 18h30.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito para orientar e auxiliar a travessia de pedestres. Como os ambulantes, neste ano, ficarão na Rua João Gianezi, será somente essa rua a ser interditada no trecho entre a Avenida da Saudade e a Rua João Fernandes Filho.

Ambulantes

Os vendedores ambulantes que forem flagrados trabalhando sem autorização próximos ao Cemitério poderão ser penalizados. Portanto, quem não recolher as taxas por alguma eventualidade, poderá procurar o fiscal para acertar a pendência. Neste ano, o local destinado para a venda dos ambulantes será na Rua João Geanezi, no estacionamento do Velório, diferente dos anos anteriores que era na rua lateral ao cemitério.

Combate ao Aedes

Para o combate ao Aedes Aegypti, o Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) da Secretaria Municipal da Saúde orienta aos visitantes para que retirem os plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos. É importante não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.

Limpeza

Os serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água foram permitidos até o dia 31 de outubro. Após esta data, será proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos. O prazo para reformas, pinturas e construção de sepulturas foi encerrado no último dia 19.