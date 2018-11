Na Educação Infantil, as crianças aprendem a comer de tudo. São cinco refeições por dia para cada criança desde o café da manhã, almoço e jantar, com lanches e frutas intercaladas entre as refeições principais. “Sabemos da importância de agradar, primeiramente, os olhinhos das crianças. Para isso, servimos pratos bem coloridos, com direito até a ilustrações utilizando as diversas variedades de frutas e saladas, por exemplo”, explicou a nutricionista responsável pela Merenda Escolar, Poliana Martins Falchi.

No Ensino Fundamental e Médio, a quantidade de refeições para cada aluno varia de acordo com o tempo de permanência nas unidades. No entanto, todas elas obedecem a uma tabela rigorosa de valores nutricionais. As refeições são preparadas cuidadosamente nas próprias escolas, por profissionais capacitados, e servidas frescas, seguindo cardápios elaborados por nutricionistas.

O Prefeito João Dado conta que o procedimento de preparo dos alimentos cumpre todas as normas e exigências legais, atendendo às necessidades nutricionais dos estudantes. A fiscalização e o controle de qualidade do processo são realizados pelo Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação, com o apoio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

“Sabemos que as crianças e adolescentes passam mais tempo na escola do que em casa. Além disso, lidamos com uma diversidade de situações onde alguns alunos, infelizmente, se alimentam só na escola. É uma grande responsabilidade do Poder Público e, aqui em Votuporanga, estamos desempenhando esse papel da melhor forma”, disse o Secretário da Educação, Marcelo Batista.

Só em 2018, até o dia 31 de outubro, quase R$ 8 milhões foram investidos na merenda escolar, sendo cerca de R$ 5 milhões provenientes dos cofres municipais e o restante dividido entre os Governos Estadual e Federal.

Além dos alunos matriculados nas 30 unidades de ensino da Prefeitura, também são contemplados com uma alimentação saudável outros estudantes da rede estadual, da ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).