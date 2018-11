Evento fomentado pela Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo teve a presença de profissionais renomados

publicado em 28/11/2018

A Unifev trouxe aos seus alunos do curso de Medicina o Programa de Educação Permanente (PEP) da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (SOGESP).

Por meio de um curso realizado no auditório do Campus Centro, entre os dias 23 e 24 de novembro, os estudantes participaram de palestras e mesas redondas com profissionais renomados, sobre o que há de mais contemporâneo sobre métodos contraceptivos.

Na noite de sexta-feira (dia 23), os temas abordados pela mesa redonda composta pelo Dr. Luciano Pompei, Dr. Rogério Bonassi e pela Dra. Ilza Monteiro foram os fundamentos dos métodos contraceptivos. Entre os assuntos discorridos estiveram os critérios da elegibilidade da Organização Mundial da Saúde (OMS), as bases de anticoncepção hormonal e os métodos reversíveis de longa duração (LARC).

Na manhã de sábado (dia 24), os profissionais focaram as explanações em estudos de casos clínicos, pílulas com estrogênio natural, faixas etárias indicadas, benefícios e malefícios dos anticoncepcionais hormonais em relação ao ganho de peso, sangramento uterino e métodos contraceptivos como DIU/SIU.

A vinda desse curso a Votuporanga foi mediada pelos médicos ginecologistas e docentes da UNIFEV Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco e Prof. Esp. Fabiano Natividade Cardoso, juntamente com o coordenador da graduação em Medicina, o médico cardiologista e Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes.