Evento oficializou a criação da Liga de UTI do curso; palestrante convidado é PhD em hipertensão arterial e autor de 26 livros

publicado em 22/11/2018

Na noite do último dia 20, no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa de Votuporanga), o curso de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga realizou a palestra Medicina e Espiritualidade, ministrada pelo Prof. Dr. Fernando Nobre.

Na oportunidade, a criação da Liga Acadêmica de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), formada pelos alunos em regime de internato, foi oficializada. De acordo com a Profa. Esp. Elizabeth do Espírito Santo Cestario, a temática abordada integra o cuidado aos pacientes e amplia os conhecimentos na área.

O palestrante convidado é coordenador dos serviços de Cardiologia e Hipertensão Arterial do Hospital São Francisco de Ribeirão Preto/SP, e docente da Universidade de São Paulo (USP). Em sua abordagem, Nobre tratou das diferenças entre religião e espiritualidade, como ambas influenciam na recuperação do paciente e a importância do seu entendimento para um trabalho humanizado e assertivo.