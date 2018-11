Atividades integram o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele; ações serão realizadas neste sábado (dia 1º), na praça Benedito Lopes de Oliveira (Concha Acústica)

publicado em 29/11/2018

O curso de Medicina da Unifev, por meio de sua Liga Acadêmica de Dermatologia, promoverá, neste sábado (dia 1º), atendimentos gratuitos à comunidade em prol da campanha Dezembro Laranja. As atividades, que integram o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, serão realizadas das 8h às 12h30, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica).

Alunos integrantes da Liga, sob a supervisão de docentes, estarão no local para esclarecer as principais dúvidas da população. O objetivo é informar e alertar a comunidade sobre a doença e os perigos da exposição excessiva ao sol.

De acordo com a médica dermatologista responsável pela ação, Profa. Esp. Adriana Vargas Bufulin, a campanha também busca chamar a atenção para alguns fatores de risco e para a importância do diagnóstico precoce.

"Inicialmente, faremos uma coleta de dados com os participantes para, posteriormente, esclarecermos as possíveis dúvidas relacionadas ao tema. Caso ocorra a identificação de lesões suspeitas, encaminharemos esses pacientes para atendimento médico", explicou.

DEZEMBRO LARANJA

A campanha, realizada no Brasil pelo 5º ano consecutivo, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), 30% de todos os tumores malignos do País correspondem ao Câncer de Pele. Para o biênio 2018/2019, a estimativa é de 165.580 mil novos casos.

As recomendações básicas da SBD incluem a adoção de medidas foto protetoras, como evitar os horários de maior incidência solar (das 10h às 16 horas), utilizar chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção UV e roupas que cubram boa parte do corpo, procurar locais de sombra e manter uma boa hidratação corporal.