Mais de 70% dos formandos de Ciências Contábeis da Unifev foram aprovados, recentemente, no Exame de Suficiência Contábil do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP). Os alunos do 8º período da graduação superaram a média nacional, que foi de 30,16%.

Conhecida como Exame do CFC ou Exame do CRC, a avaliação é obrigatória para o exercício da profissão desde 1999. Composta por 50 questões objetivas, a prova é aplicada duas vezes ao ano pela Fundação Brasileira de Contabilidade.

De acordo com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Instituição, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, o excelente desempenho dos estudantes vem para coroar o aniversário de 45 anos da graduação, celebrado em setembro deste ano.

“Desde 2012, os nossos alunos superam a média nacional. Sempre trabalhamos focados em alcançar bons resultados e oferecer ensino de ótima qualidade aos universitários. A exemplo disso, a Unifev realiza, anualmente, cursos preparatórios para o Exame do CRC, com o objetivo de revisar os conteúdos cobrados na prova, além de esclarecer as principais dúvidas dos alunos”, explicou.

Para o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a aprovação também se deve à constante preocupação da Instituição com a vivência prática dos universitários. “Umas das nossas grandes conquistas foi a implantação do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) na Unifev, uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis, a Receita Federal do Brasil e a delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto. Por meio do NAF, os estudantes aplicam profissionalmente os conhecimentos adquiridos em sala de aula, prestando atendimentos contábeis e fiscais gratuitos às pessoas de baixa renda”, completou.

OPORTUNIDADE

Em comemoração aos seus 45 anos de tradição, o curso de Ciências Contábeis está com cerca de 40% de desconto no valor de sua mensalidade. Para quem ingressar no 1º período, em 2019, a graduação sai por R$ 436,11 mensais. Trata-se do Desconto Ingressante. Outra vantagem para o aluno é o Desconto Pagamento Antecipado, outros 5% válidos para pagamentos até o 5º dia útil.

Para os estudantes que quiserem aproveitar a oportunidade, a Unifev está com as inscrições abertas para o seu Vestibular de Verão, que será realizado no próximo dia 5 de dezembro (4ª feira), às 19h30, na Cidade Universitária.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/sga/vestibular, até o dia 2 de dezembro, ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi, até o dia 4/12.