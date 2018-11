A 13ª edição do Carnaval de Votuporanga será realizada do dia 2 a 5 de março, com três opções de espaços para os foliões

publicado em 05/11/2018

As vendas do 2º lote do OBA Festival terminam nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/ACV)

As vendas do 2º lote do OBA Festival terminam nesta quinta-feira (8/11) com novos preços vigorando a partir da sexta-feira (9/11). Os valores atuais do carnaval votuporanguense são: pista R$ 690,00, camarote Oba R$ 990,00 e camarote Premium (Café de La Musique) R$ 1.550,00. Quem quiser curtir o Carnaval em Votuporanga pode parcelar em até 5x no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras.

Outra opção disponível aos foliões é a compra realizada no carnê, que pode ser feita em até 4x e não há análise de crédito. Essa compra no carnê tem de ser realizada em Votuporanga, na OBA Store, que fica localizada na avenida Antônio Frederico, 2184, no Jardim Universitário. A OBA Store funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados das 9h às 13h. Em Votuporanga, os convites também podem ser comprados na loja física do Guichê Web, na avenida Vale do Sol, 5236.

As vendas online seguem a todo vapor pelos sites www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba. Mais informações pelo (17) 3046-8842. Além de Votuporanga e pelos dois sites, a organização do festival também disponibilizou pontos de vendas físicos espalhados por várias cidades brasileiras: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Fernandópolis (SP), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Votuporanga (SP), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Rio Verde (GO), Cuiabá (MG), Uberlândia (MG) e Uberaba (MG).

Sobre o festival

O OBA Festival 2019 será do dia 2 a 5 de março, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga, cidade que fica no interior do estado de São Paulo. A 13ª edição enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários estilos. Axé music, samba, funk, pagode, forró, sertanejo universitário e até o rock estarão bem representados no palco da festa.