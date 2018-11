A ação consistia na troca de duas garrafas pet por um ingresso para assistir a partida; o lucro com a venda das garrafas será dividido entre os 40 cooperados ligados à Cooperativa

publicado em 21/11/2018

Mais de 4 mil garrafas plásticas foram arrecadadas pela campanha “Futebol Sustentável”, onde os torcedores trocaram duas unidades dos recicláveis por ingressos do jogo realizado no último domingo (19/11) entre o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e Atibaia. O recebimento do material foi feito pelo Secretário de Assistência Social, Tiago Francisco e encaminhado para a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga (Coopervinte).

A Cooperativa realiza um serviço diário de coleta de recicláveis na cidade como garrafas, embalagens de alimentos, papel, caixas de leite longa-vida, eletrodomésticos quebrados, isopor, ferro, latinhas de refrigerante, vidro entre outros. Os produtos são separados e vendidos para empresas de reciclagem. O lucro fica com os 40 cooperados.

Além de contribuir com a ação social por meio da destinação das garrafas para a Cooperativa, o objetivo do projeto, de iniciativa da Federação Paulista de Futebol, foi propor a troca das garrafas pet por ingressos, fazendo com que a matéria prima seja retirada do meio ambiente, contribuindo com a sua preservação.