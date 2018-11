Evento conta com delegações de países como o Malawi, China, Filipinas, Reino Unido, Colômbia, Guatemala, entre outros

publicado em 19/11/2018

O Prefeito João Dado participou como convidado especial da abertura do Workshop Internacional de Seringueira: Boas Práticas Agrícolas, realizado na manhã desta segunda-feira (19/11), em Votuporanga. Anualmente uma cidade no mundo é escolhida para sediar o encontro.

A programação reúne grandes nomes da área com o objetivo de discutir o cultivo da seringueira nos mais diversos países. Participam do evento delegações de países como o Malawi, China, Filipinas, Reino Unido, Colômbia, Guatemala, entre outros.

O workshop segue até esta terça-feira (19/11), com público restrito no Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (antiga Apta - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios). É uma idealização do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do IAC junto com o IRRDB e com o apoio da Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural (Abrabor).

João Dado, em sua fala durante o discurso, destacou a importância de se investir cada vez mais nesta cultura tão presente em nossa região. “É preponderante que se invista cada vez mais em novas tecnologias, pesquisas no cultivo da seringueira para desenvolvimento e apoio aos produtores rurais, não só no Brasil, mas em todo o mundo”. O Diretor Regional da CATI, Carlos Alberto De Luca, comentou da boa parceria mantida com o Município em diversas ações de apoio ao produtor rural e também falou da importância da seringueira. “O número de propriedades que cultivam a planta quase dobrou no último ano. Hoje, no Estado temos em torno de 7.150 produtores”, destacou.

O IRRDB (International Rubber Research and Development Board) é um grupo de trabalho internacional em pesquisa de seringueira, que abrange os principais países produtores do mundo. As instituições científicas filiadas ao IRRDB têm como principal objetivo a troca de experiências para a solução de questões relacionadas à cultura.

Há um ano o IAC (Instituto Agronômico) se filiou ao IRRDB, e em reunião realizada na Indonésia, ficou definido que Votuporanga sediaria o workshop. “Com a recém-inserção do Instituto Agronômico - IAC como membro do IRRDB em 2017, participamos, neste mesmo ano, da Conferência Internacional de Seringueira (International Rubber Conference – IRC) em Jacarta, Indonésia, em que, durante a reunião anual de diretoria do IRRDB com os países membros, propusemos a realização de um workshop no Brasil, o que foi deliberado positivamente”, explicou Erivaldo José Scaloppi Junior, do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais.