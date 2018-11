Prova será realizada na próxima quarta-feira (dia 05), às 19h30, na Cidade Universitária

publicado em 30/11/2018

Termina à meia noite deste domingo (dia 2), o prazo para as inscrições online do Vestibular de Verão da UNIFEV (www.unifev.edu.br). A prova, válida para todos os cursos de graduação, exceto Medicina, será realizada na próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro, às 19h30, na Cidade Universitária.

Após o dia 2, os interessados só podem se inscrever até o dia 4 (terça-feira), presencialmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi. A taxa é de R$ 30, devolvida ao aluno aprovado em forma de crédito, no ato da matrícula. A prova, que tem duração de até três horas, abordará conteúdos do núcleo comum do Ensino Médio, atualidades e uma redação.

O resultado será divulgado no site da Unifev. Todas as informações a respeito do Vestibular, descontos e mensalidades também podem ser obtidas no mesmo endereço eletrônico (www.unifev.edu.br/site/vestibular) e/ou pelo telefone 0800 015 0228.

2º CURSO

Quem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Processo Seletivo da Instituição. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação na Unifev pode garantir a sua vaga, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).

ENEM