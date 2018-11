O show será na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”, a partir das 17h30, durante o encerramento do evento

publicado em 11/11/2018

A dupla Hugo e Tiago faz o encerramento da Virada Cultural Paulista, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Gabriele Reginaldo

A dupla Hugo e Tiago, que está há mais de 10 anos na estrada, se apresenta hoje na Virada Cultural Paulista em Votuporanga. O show será promovido na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”, a partir das 17h30.

Esta não é a primeira vez da dupla em Votuporanga e as expectativas para o show são boas. “Já estivemos várias vezes em Votuporanga. Em 14 anos de carreira, fizemos shows e participamos de promoções na cidade. É maravilhoso voltar pra um lugar, porque é como se estivéssemos confirmando uma amizade. Quando alguém convida pra ir em casa é porque as pessoas gostam de você e vamos estar aqui com a voz pronta pra cantar e o coração cheio de amor”, afirmou Hugo.

Questionado sobre o que o público poderá conferir no show, o cantor afirmou que não pode faltar as famosas músicas “Tô entrando pra família”, “Decadência” e “Gaguinho”. “Convidamos todo mundo pra Virada que é tão especial. É um programa familiar, uma manifestação cultural pra levar a família. Essa é mais uma conquista do sertanejo, que está participando do evento. Espero a família votuporanguense e vamos receber todos com o maior carinho e amor”, disse o cantor.

Hugo ainda falou sobre a relação atualmente com as redes sociais. “Chamamos todo o nosso público para as redes sociais, que nos permite a aproximação. O meu perfil no instagram é @hugoalvescantor, do Tiago é @tiago.hugoetiago, e o da dupla é @hugoetiagooficial, assim como o Facebook e o Twitter”, contou.

A dupla Hugo e Tiago estará hoje, ao vivo, às 13h, na Cidade FM atendendo os ouvintes. Vai ter bate-papo, palinhas exclusivas, fotos e muito mais.





