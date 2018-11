Evento encerra a programação do Circuito Cultural neste ano; parceria com a APAA completa 10 anos

publicado em 23/11/2018

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou uma programação diversificada em comemoração à Semana da Música com atrações que estão sendo promovidas desde segunda-feira (19/11). Para encerrar a grade de eventos, Votuporanga recebe, neste sábado (24/11), o grupo com carreira internacional, Choro Pro Santo. A apresentação será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30.

Já dizia Dorival Caymmi “quem não gosta de samba bom sujeito não é”, pensando nisto, o trio formado por Adriano Dias, Fábio Bergamini (Babi) e Thadeu Romano, oferece ao público boa dose de ritmos brasileiros como o choro, samba, xote, baião, muito bem misturados com a delicadeza, os sentimentos e a tradição da música erudita e compositores de trilha sonora.

De acordo com os músicos “as misturas são cuidadosamente pensadas. A ideia é ‘misturar e ornar’, numa brincadeira musical para deleite de leigos e entendidos. O show tem a importância de instigar e emocionar várias faixas etárias”.

A apresentação encerra a programação do Circuito Cultural Paulista em Votuporanga. Neste ano, foram oito apresentações entre música, teatro, arte, dança e palestra. A parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), por meio da Secretaria de Estado da Cultura para a realização de eventos culturais em Votuporanga acontece desde 2009.