Na tarde desta quarta-feira (14/11), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho juntamente com a equipe do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) repassaram 533 quilos de rações para cães e gatos às ONGS de proteção a vida animal e protetores independentes do município. Ao todo foram repassados 476 quilos de rações para cães e outros 57 para gatos. O valor total do benefício corresponde a R$ 2,9 mil.

Esta é a terceira vez que o município recebe a doação de rações feita pela Reis Distribuidora de Artigos Pet Ltda, empresa responsável pelo fornecimento da marca Baw-Waw. Todo a doação contribuirá com a alimentação de centenas de animais que estão sob a tutela de cerca de sete protetores independentes ou ONG.

Valéria Alves Piacento é protetora independente e atualmente cuida cerca de 100 cães e 90 gatos, incluindo alguns gatos que se encontram em uma mata no bairro Cidade Jardim. “Eu dependo do meu salário para manter os animais e recebo poucas doações por ser uma protetora independente. Para mim, essa ajuda está sendo excelente, pois são muitos cães e gatos para serem alimentados. São muitos quilos de ração necessários para alimentá-los. Ao todo utilizamos 30 quilos de cães e 50 quilos de gatos por semana”.

Para Arlete Lima Lira, da ONG Cia do Bicho essas doações são extremamente importantes, sobretudo, neste período de final de ano. “É muito importante essas doações, ainda mais agora no final do ano, em que elas diminuem. Embora as pessoas recebam nesta época do ano um valor maior agora, sabemos que está comprometido, com as contas de final e início de ano. Sempre nos meses de novembro, dezembro e janeiro ganhamos menos doações, seja financeiro, quanto em alimentação para os nossos animais. Essa doação chegando agora é um alívio, porque o principal que é o alimento, nós teremos para os nossos bichinhos. Hoje nossa ONG cuida de 33 cães e 72 gatos, totalizando um pouco de 100 animais”. A ONG utiliza diariamente 15 kg de ração para cães adultos e 8 kg de ração para gatos.