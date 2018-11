16ª SIPAT, realizada entre os dias 19 e 23 de novembro, teve o objetivo de orientar e conscientizar os colaboradores da Instituição sobre diferentes temáticas da área

publicado em 27/11/2018

As atividades, realizadas no Auditório do Campus Centro, tiveram o objetivo de orientar e conscientizar os colaboradores da Instituição sobre o tema (Foto: Divulgação/Unifev)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou a sua 16ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), entre os dias 19 e 23 de novembro.

As atividades, realizadas no Auditório do Campus Centro, tiveram o objetivo de orientar e conscientizar os colaboradores da Instituição sobre o tema, por meio de palestras educativas, discussões e dinâmicas.

Ao longo da semana, foram abordados assuntos diversos, entre eles, saúde mental do trabalhador, tolerância e respeito no ambiente de trabalho, planejamento financeiro e as principais disfunções osteomusculares relacionadas à atividade laboral.

Para a auxiliar de laboratório da Clínica de Nutrição da Unifev, Joseline Andressa Sanches, 36 anos, a palestra na qual ela participou (conscientização sobre acidentes de trânsito), trouxe informações atuais sobre a área. “Achei muito clara a maneira como o assunto foi abordado. O palestrante focou nas principais mudanças relacionadas à segurança no trânsito, como faixa etária adequada para utilização de cadeirinha e alterações nas leis de emplacamento de carros. Informações como essas nos auxiliam a agir corretamente, diante da correria do dia a dia”, completou.

A SIPAT é coordenada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da FEV. A CIPA é composta por seis colaboradores, indicados, anualmente, pela diretoria da Instituição e, outros seis, eleitos por meio de votação.