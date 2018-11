Evento, realizado na manhã desta sexta-feira (dia 9), na Cidade Universitária, teve o objetivo de fortalecer e ampliar parcerias

publicado em 09/11/2018

O evento, que também contou com a presença de membros da Diretoria e Conselho Fiscal da FEV teve o objetivo de fortalecer e ampliar as parcerias já existentes, além de apresentar toda a estrutura da Instituição (Foto: Divulgação/Unifev)

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Dr. Celso Penha Vasconcelos, recepcionou, na manhã desta sexta-feira (dia 9), prefeitos (as), secretários (as) de Educação e presidentes de câmaras dos municípios de toda a região, para um café da manhã na Cidade Universitária.

O evento, que também contou com a presença de membros da Diretoria e Conselho Fiscal da FEV, bem como de gestores da UNIFEV e demais autoridades, teve o objetivo de fortalecer e ampliar as parcerias já existentes, além de apresentar toda a estrutura da Instituição.

Após o café da manhã, representantes dos poderes Executivo e Legislativo se dirigiram até o Auditório do campus, onde participaram de uma reunião com o Presidente da FEV, o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e o Gestor Administrativo do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva. Na oportunidade, também estiveram presentes o deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, e o presidente da Câmara de Vereadores, Osmair Ferrari.

Em sua fala, Pignatari agradeceu pelo convite e parabenizou a nova Diretoria da FEV pela iniciativa. “Hoje temos a oportunidade de conhecer, mais detalhadamente, esta Instituição tradicional e reconhecida em todo o Noroeste Paulista pela excelência do ensino ofertado. Sejam muito bem-vindos a Votuporanga e espero que possamos estreitar os nossos laços em benefício da educação brasileira”.

Na sequência, Osmair Ferrari estendeu os cumprimentos aos presentes e destacou o quanto a união de esforços entre o poder público e o Centro Universitário tem resultado em bons frutos para o município. Na sequência, João Dado citou a importância da transparência na condução de todas as atividades da FEV.

“A Fundação Educacional de Votuporanga talvez seja uma das poucas instituições brasileiras regidas de forma democrática. São 33 Curadores, representantes de diversos setores da sociedade votuporanguense, que auxiliam em sua administração. De fato, a união faz a força. Vamos construir, juntos, uma nova fase para a nossa Fundação”, completou.

Em seguida, ficou sob a responsabilidade do Reitor da UNIFEV apresentar um panorama de todo o trabalho desenvolvido pela Instituição, os seus mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação e a sua completa infraestrutura, composta por mais de 50 laboratórios, clínicas e núcleos. Gastaldon também aproveitou a oportunidade para explanar sobre as obras que estão em andamento e os futuros investimentos do Centro Universitário de Votuporanga.

Encerrando o evento, o Presidente da FEV, Dr. Celso Penha Vasconcelos, acompanhado do coordenador do curso de Farmácia da UNIFEV, Prof. Dr. Roberto Malta, abordou os serviços oferecidos pela Farmácia Universitária, responsável por produzir e distribuir à população, gratuitamente, medicamentos manipulados ou adquiridos por meio de campanhas de arrecadação.

SISTEMA DE ENSINO UNIFEV

Simultaneamente ao encontro, o Sistema de Ensino Unifev (SEU) promoveu uma palestra destinada aos secretários e secretárias de Educação de toda a região.