A Fundação Educacional de Votuporanga realizou na manhã deste sábado um encontro com o prefeito e vereadores

publicado em 10/11/2018

Celso Penha contou que faz parte de um projeto da sua administração integrar cada vez mais a comunidade (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Para estreitar ainda mais a re lação entre os poderes Exe cutivo e Legislativo com a Fundação Educacional de Votuporanga, a FEV realizou na manhã deste sábado um café da manhã e uma visita pela Cidade Universitária. Na oportunidade, Fundação e Prefeitura reafirmaram a parceria entre as instituições.

O diretor-presidente da FEV, o advogado Celso Penha Vasconcelos, recebeu o prefeito João Dado, secretários municipais, o presidente da Câmara, vereador Osmair Ferrari e outros vereadores, que participaram de um tour pelo campus.

Celso Penha contou que faz parte de um projeto da sua administração integrar cada vez mais a comunidade dentro do sistema da Fundação Educação de Votuporanga, e tudo foi iniciado com o Conselho de Curadores e o Conselho Consultivo. Já na manhã de anteontem, acrescentou, foi realizada uma reunião com prefeitos de mais de 20 cidades da região para que sejam discutidas novas parcerias. “Hoje, convidamos os poderes Executivo e Legislativo da cidade para que possamos dar início a uma nova fase de relacionamento entre os poderes constituídos e a Fundação Educacional”, esclareceu.

O diretor-presidente revelou que outros encontros serão realizados. A ideia é receber nos próximos eventos entidades e clubes de serviço para que as instituições possam conhecer um pouco mais de perto a Unifev e “participar cada vez mais da vida da nossa instituição”.

Em sua fala, o prefeito Dado observou que houve um período de certa turbulência na relação entre Prefeitura e FEV, mas que tudo ficou no passado. A intenção agora é reafirmar a parceria entre as instituições, sempre pensando no desenvolvimento de Votuporanga. Osmair Ferrari agradeceu o convite e disse que a Câmara Municipal segue sendo parceira da Unifev.