Cerca de 25 feirantes confirmaram participação; abertura está marcada para às 17 horas com a presença de autoridades e comunidade

publicado em 27/11/2018

A partir desta quarta-feira (28/11), a região sul da cidade passa a contar também com a tradicional feira livre que movimenta vários bairros de Votuporanga. O local escolhido para a realização das feiras todas às quartas foi a Av. Prestes Maia, próximo à praça 31 de Março, no bairro Estação, cuja obra de revitalização foi concluída e entregue pelo Prefeito João Dado durante o calendário de comemoração dos 81 anos do Município.

A abertura da Feira está marcada para às 17 horas com a presença de autoridades, feirantes e comunidade. A reivindicação dos moradores era antiga e sempre defendida pela Câmara de Vereadores, entre eles do vereador Walter José dos Santos, o Wartão, que solicitava a realização de feiras livres no bairro desde 2014, e do vereador licenciado Gilmar Aurélio, o Gaspar, atual Secretário Municipal de Obras.

No início de novembro, eles estiveram no local com o chefe do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Ricardo Gaijutis e o vice-presidente da Associação dos Feirantes de Votuporanga, Nei Alves de Oliveira. Alguns ajustes foram necessários para viabilizar a feira no espaço, como, por exemplo, as adaptações elétricas.

A estimativa é de que em torno de 25 barracas sejam instaladas com a venda de salgados, pastéis, hortifrutigranjeiros, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros.