Prefeito, secretários, vereadores, ACV e Sebrae participaram da abertura oficial da nova Feira Livre de Votuporanga

publicado em 28/11/2018

A feira livre do bairro Estação fica na avenida Prestes Maia, próximo à praça 31 de Março (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Com a presença do prefeito de Votuporanga, João Dado, de secretários municipais e vereadores, foi aberta oficialmente, na tarde desta quarta-feira, a feira livre do bairro Estação, localizada na avenida Prestes Maia, próximo à praça 31 de Março.

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Valdeci Merlotti, a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a primeira-dama Mônica Pescioto de Carvalho, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e membros da associação de moradores do bairro estiveram presentes na abertura.

Dado destacou que a feira é uma alternativa importante na Estação e faz parte de um projeto de inclusão social, uma vez que a Zona Sul não tinha um espaço como este. “Estou muito feliz. Muitos órgãos do município participaram para que essa realização pudesse se concretiza, e através dessa concretização as pessoas que moram nessa região tem a opção de vir aqui todas as quartas-feiras”, falou.

A gerente do Sebrae apontou que a nova feira é um local de geração de negócios, mas é também um espaço de vivência da comunidade. Ela parabenizou Prefeitura e feirantes.

A Prefeitura realizou alguns ajustes para viabilizar a feira no espaço, como, por exemplo, as adaptações elétricas. Cerca de 25 barracas foram instaladas no local, onde são vendidos salgados, pastéis, hortifrutigranjeiros, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros.